Бадретдинова (Халикова) Флюра Валимухаммат кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадретдинова (Халикова) Флюра Валимухаммат кызы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1947

Дата смерти

16.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Халикова Минхажар Шайдула кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1970

Сын: Бадретдинов Азат Канафетдин улы

Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы

Камышлытамак, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1975

Сын: Бадретдинов Зуфар Канафетдин улы

Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы

Камышлытамак, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1981

Сын: Бадретдинов Назир Канафетдин улы

Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы

Камышлытамак, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы

Смерть
16.05.2004
Камышлытамак, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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