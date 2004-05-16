Бадретдинова (Халикова) Флюра Валимухаммат кызы
Место рождения
Дата рождения13.07.1947
Дата смерти16.05.2004
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1970
Сын: Бадретдинов Азат Канафетдин улы
Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы
Рождение ребёнка
04.06.1975
Сын: Бадретдинов Зуфар Канафетдин улы
Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы
Рождение ребёнка
19.06.1981
Сын: Бадретдинов Назир Канафетдин улы
Отец ребёнка: Бадретдинов Канафетдин Рафи Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2004