Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий/Константин
Мать: Варвара/Татьяна
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Мажарова Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подковырина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно