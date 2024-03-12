Ледков Николай
Место рожденияАрхангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Дата рожденияМежду 1930 и 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1930 и 1935
Отец: Ледков Гаврил
Мать: Ледкова Елена
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ледкова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледкова Любовь
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул