Ледков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛедков Николай

Ледков Николай

Место рождения

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра

Дата рождения

Между 1930 и 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1930 и 1935

Отец: Ледков Гаврил

Мать: Ледкова Елена

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ледкова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледкова Любовь

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close