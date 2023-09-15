Бондаренко Еремей Петрович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бондаренко Даниил Еремеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Параскева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бондаренко Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Параскева
Смерть
Неизвестно