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Бондаренко Еремей Петрович

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бондаренко Пётр Пантелеймонович

Мать: Бондаренко Анна Ивановна

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бондаренко Даниил Еремеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Параскева

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бондаренко Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: Бондаренко Параскева

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Параскева

Лавы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Лавы, Чернігівська область
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