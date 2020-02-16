Яровая (Матяшева) Александра Борисовна
Место рождениясело Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Дата рождения11.10.1946
Дата смерти16.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946
село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Бракосочетание
01.08.1968
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.2020