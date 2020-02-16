Яровая (Матяшева) Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровая (Матяшева) Александра Борисовна

Яровая (Матяшева) Александра Борисовна

avatar

Место рождения

село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область

Дата рождения

11.10.1946

Дата смерти

16.02.2020

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1946

Отец: Матяшев Борис Константинович

Мать: Матяшева Прасковья Ивановна

село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Бракосочетание
01.08.1968

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close