Аккулова (Янбаева) Миньямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аккулова (Янбаева) Миньямал

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.12.1931

Дата смерти

03.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
04.04.1952

Сын: Аккулов Сиргалей

Отец ребёнка: Аккулов Саитгалей

Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Фаизова Раиса

Отец ребёнка: Аккулов Саитгалей

Россия
Рождение ребёнка
25.03.1964

Сын: Аккулов Рим

Отец ребёнка: Абдрахманов Талгат

Рождение ребёнка
28.03.1967

Сын: Аккулов Риф

Отец ребёнка: Абдрахманов Талгат

Канакай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Талгат

Смерть
03.10.2005
Похороны
Неизвестно
Канакай
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