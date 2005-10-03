Аккулова (Янбаева) Миньямал
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.12.1931
Дата смерти03.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
04.04.1952
Сын: Аккулов Сиргалей
Отец ребёнка: Аккулов Саитгалей
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Фаизова Раиса
Отец ребёнка: Аккулов Саитгалей
Россия
Рождение ребёнка
25.03.1964
Сын: Аккулов Рим
Отец ребёнка: Абдрахманов Талгат
Рождение ребёнка
28.03.1967
Сын: Аккулов Риф
Отец ребёнка: Абдрахманов Талгат
Канакай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахманов Талгат
Смерть
03.10.2005
Похороны
Неизвестно
Канакай