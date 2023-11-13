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Силантьев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

05.09.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1899

Жена: Силантьева Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Киселев и Доронин По невесте: Максимов и Пронин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.09.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: сгорел? | по метка «сгорел в * соломы»
Похороны
06.09.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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