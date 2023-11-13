Силантьев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти05.09.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1899
Поручители по жениху: Киселев и Доронин По невесте: Максимов и Пронин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1910
Причина смерти: сгорел? | по метка «сгорел в * соломы»
Похороны
06.09.1910
Кладбище: Васильевское