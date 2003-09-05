Сивущин Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивущин Артем Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2003

Отец: Сивущин Сергей Иванович

Мать: Сивущина Светлана Викторовна

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