Рыкалова Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалова Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Рыкалов Василий Лаврентиев

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Рыкалов Петр Васильев

Отец ребёнка: Рыкалов Василий Лаврентиев

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Рыкалов Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Рыкалов Василий Лаврентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкалов Василий Лаврентиев

Смерть
Неизвестно
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