Марина Феодосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Феодосиева

Марина Феодосиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1845 ст.

Сын: Антон Максимович

Отец ребёнка: Максим Севастьянов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Севастьянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close