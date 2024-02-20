Есенов Беслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Беслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Есенов Кугалук Мисостович

Мать: Есенов Минат Дударовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кундухов Кошерхан

Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Кундухова
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дико

Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Есенов Салам-Гирей

Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Даха

Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Есенов Татархан

Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Кызмыда Дзаботуровна

Смерть
Неизвестно
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