Есенов Беслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Есенов Кугалук Мисостович
Мать: Есенов Минат Дударовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кундухов Кошерхан
Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна
Кундухова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дико
Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Есенов Салам-Гирей
Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Даха
Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Есенов Татархан
Мать ребёнка: Есенова Кызмыда Дзаботуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно