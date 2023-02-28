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Ранеткин Ермолай Дмитриевич

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Ранеткин Дмитрий

Мать: не указана

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Ранеткин Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Ранеткина Фекла Захаровна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
61 год. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранеткина Фекла Захаровна

Смерть
Неизвестно
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