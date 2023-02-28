Ранеткин Ермолай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Ранеткин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765 ст.
Мать ребёнка: Ранеткина Фекла Захаровна
Место жительства
1799 ст.
61 год. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно