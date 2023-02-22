Безденежных Яков Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных Яков Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1896

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896

Отец: Безденежных Матвей Васильевич

Мать: Безденежных Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безденежных Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безденежных Ксения Захаровна

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
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