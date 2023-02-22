Безденежных Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1896
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896
Рождение ребёнка
26.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безденежных Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безденежных Ксения Захаровна
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область