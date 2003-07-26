Рубец (Ланская) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Рубец Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Россия
Рождение ребёнка
26.08.1961

Дочь: Манжола Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1963

Дочь: Дановец Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.04.1964

Сын: Рубец Александр Иванович

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1966

Сын: Рубец Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Калиновка, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Рубец Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Россия
Рождение ребёнка
13.02.1973

Сын: Рубец Валерий Иванович

Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубец Иван Никитич

Смерть
26.07.2003
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