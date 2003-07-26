Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Рубец Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Россия
Рождение ребёнка
26.08.1961
Дочь: Манжола Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1963
Дочь: Дановец Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.04.1964
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.02.1966
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Калиновка, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1970
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Россия
Рождение ребёнка
13.02.1973
Отец ребёнка: Рубец Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубец Иван Никитич
Смерть
26.07.2003