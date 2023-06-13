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Барков Петр Петрович

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Место рождения

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барков Петр Ильич

Мать: Баркова Клавдия

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова Анна Петровна

Мать ребёнка: Баркова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Юрий Петрович

Мать ребёнка: Баркова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Олег Петрович

Мать ребёнка: Баркова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Фекла

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