Барков Петр Петрович
Место рожденияМесто рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барков Петр Ильич
Мать: Баркова Клавдия
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баркова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баркова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркова Анна Петровна
Мать ребёнка: Баркова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Юрий Петрович
Мать ребёнка: Баркова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Олег Петрович
Мать ребёнка: Баркова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баркова Фекла