Готлиб-Эпштейн (Тукацир) Фейга
Место рождения
Дата рождения01.06.1901
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901
Отец: Тукацир Бейр
Мать: Сара
Рождение ребёнка
01.02.1921
Дочь: Скутельски Рая (Рахель)
Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель
Рождение ребёнка
04.08.1928
Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель
Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943