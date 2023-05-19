Готлиб-Эпштейн (Тукацир) Фейга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готлиб-Эпштейн (Тукацир) Фейга

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

01.06.1901

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901

Отец: Тукацир Бейр

Мать: Сара

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
01.02.1921

Дочь: Скутельски Рая (Рахель)

Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
04.08.1928

Сын: Готтлиб-Эпштейн Лазарь

Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Смерть
Около 1943
Рига, Rīga
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