Швалева (Красильникова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1990
Рождение ребёнка
28.08.2009
Дочь: Швалева Виктория Вячеславовна
Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович
Бракосочетание
17.02.2012
Рождение ребёнка
04.05.2012
Сын: Швалев Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович
Рождение ребёнка
02.08.2019
Сын: Швалев Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович