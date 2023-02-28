Швалева (Красильникова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалева (Красильникова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Маслово, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

26.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1990

Отец: Красильников Алексей Геннадьевич

Мать: Красильникова Ирина Семёновна

Маслово, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.08.2009

Дочь: Швалева Виктория Вячеславовна

Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович

Бракосочетание
17.02.2012

Муж: Швалев Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
04.05.2012

Сын: Швалев Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
02.08.2019

Сын: Швалев Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Швалев Вячеслав Павлович

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