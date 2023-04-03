Ченская (Мастерских) Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченская (Мастерских) Алеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченский Леонид Романович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченский Леонид Романович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченский Леонид Романович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченский Леонид Романович

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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