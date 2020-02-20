Болдырева (Засухина) Надежда Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Засухина) Надежда Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1918

Дата смерти

20.02.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918

Отец: Засухин Лаврентий Семёнович

Мать: Засухина Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
03.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Иван Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1956

Дочь: Болдырева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Тимофеевич

Смерть
20.02.2020
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