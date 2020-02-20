Болдырева (Засухина) Надежда Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1918
Дата смерти20.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918
Рождение ребёнка
03.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдырев Иван Тимофеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1956
Дочь: Болдырева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Тимофеевич
Смерть
20.02.2020