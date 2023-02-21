Ведищев Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведищев Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ведищев Фёдор

Мать: Ведищева Марфа Яковлевна

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