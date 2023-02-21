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Ведищев Николай Фёдорович
Ведищев Николай Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Ведищев Фёдор
Около 1900 г.р.
Мать
Ведищева (Клишина) Марфа Яковлевна
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Ведищев Фёдор
Мать:
Ведищева Марфа Яковлевна
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