Добротворская (Котова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Котов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1892 ст.
Воскресенский кафедральный собор. №-49 Поручители по жениху были: Благодаров Владимир Иванович - Самарский Коллежский регистратор и Благовещенский Николай Алексеевич - почётный гражданин г.Самара По ... Показать все
Смерть
Неизвестно