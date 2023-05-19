Добротворская (Котова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворская (Котова) Татьяна Александровна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Котов Александр

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
24.08.1892 ст.

Муж: Добротворский Василий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор. №-49 Поручители по жениху были: Благодаров Владимир Иванович - Самарский Коллежский регистратор и Благовещенский Николай Алексеевич - почётный гражданин г.Самара По ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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