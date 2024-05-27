Первушин Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин Тимофей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Первушин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Тимофеев

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Первушин Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Анисимова

Смерть
Неизвестно

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