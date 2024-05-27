Первушин Тимофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Первушин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Тимофеев
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Анисимова
Смерть
Неизвестно