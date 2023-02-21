Цыбин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбин Анатолий

Цыбин Анатолий

avatar

Место рождения

Чарджоу

Дата рождения

30.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931

Отец: Цыбин Денис

Мать: не указана

Чарджоу
Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Мазницына Ольга

Мать ребёнка: Цыбина Пелагея

Чарджоу
Рождение ребёнка
16.09.1966

Дочь: Паднюк Светлана

Мать ребёнка: Цыбина Пелагея

Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Пелагея

Смерть
Неизвестно
Чарджоу
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close