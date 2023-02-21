Цыбин Анатолий
Место рожденияЧарджоу
Дата рождения30.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931
Отец: Цыбин Денис
Мать: не указана
Чарджоу
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Мазницына Ольга
Мать ребёнка: Цыбина Пелагея
Чарджоу
Рождение ребёнка
16.09.1966
Дочь: Паднюк Светлана
Мать ребёнка: Цыбина Пелагея
Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Пелагея
Смерть
Неизвестно
Чарджоу