Краснокутская Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Краснокутский Василий Феодосиевич
Отец ребёнка: Краснокутский Феодосий Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Краснокутский Иван Феодосиевич
Отец ребёнка: Краснокутский Феодосий Николаевич
Рождение ребёнка
16.01.1879
Сын: Краснокутский Пётр Феодосиевич
Отец ребёнка: Краснокутский Феодосий Николаевич
Смерть
Неизвестно