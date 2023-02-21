Рабига Бикчентаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Бикчентай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Халит Хусеинов
Отец ребёнка: Хусеин Бигинеев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бикбов Хусеинов
Отец ребёнка: Хусеин Бигинеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусеин Бигинеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788