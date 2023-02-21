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Рабига Бикчентаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Бикчентай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Халит Хусеинов

Отец ребёнка: Хусеин Бигинеев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бикбов Хусеинов

Отец ребёнка: Хусеин Бигинеев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусеин Бигинеев

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1788
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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