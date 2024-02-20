Туганов Созоруко Батаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Дзанхот
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Базруко Созорукович
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Базруко
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Туганов Кучук
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна