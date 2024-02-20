Туганов Созоруко Батаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Созоруко Батаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Дзанхот

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туганов Кучук

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна

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