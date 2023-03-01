Пронькина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронькина Людмила

Пронькина Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронькин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронькин Александр Сергеевич

Смерть
?.03.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.