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Баклушин Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1926

Дата смерти

16.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: Баклушин Матвей Иванович

Мать: Баклушина Александра Даниловна

Рождение ребёнка
19.10.1952

Сын: Баклушин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1954

Сын: Баклушин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Баклушина Анна Григорьевна

Устье Тулоксы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.06.1957

Сын: Баклушин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.01.1987
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