Баклушин Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1926
Дата смерти16.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926
Рождение ребёнка
19.10.1952
Сын: Баклушин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1954
Сын: Баклушин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Баклушина Анна Григорьевна
Устье Тулоксы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.06.1957
Сын: Баклушин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.01.1987