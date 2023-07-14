Класс Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКласс Наталья Александровна

Класс Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1987

Отец: Койнов Александр

Мать: Жимваева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.2005

Дочь: Семенова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.03.2007

Дочь: Семенова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.03.2014

Дочь: Семенова Мария Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.02.2020

Дочь: Класс Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Класс Александр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Класс Александр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Александр Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close