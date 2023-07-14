Класс Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1987
Отец: Койнов Александр
Рождение ребёнка
02.06.2005
Дочь: Семенова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.03.2007
Дочь: Семенова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.03.2014
Дочь: Семенова Мария Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.02.2020
Дочь: Класс Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Класс Александр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно