Шульгин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульгин Иван Андреевич

Мать: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульгина (Воспенникова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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