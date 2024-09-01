Грановский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грановский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грановский Давид_16

Мать ребёнка: (Грановская) Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грановский Исай_15

Мать ребёнка: (Грановская) Маня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грановский Маркус_14

Мать ребёнка: (Грановская) Маня

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Грановская) Софья Михайловна

Мать ребёнка: (Грановская) Маня

Смерть
1925

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