Грановский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грановский Давид_16
Мать ребёнка: (Грановская) Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грановский Исай_15
Мать ребёнка: (Грановская) Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грановский Маркус_14
Мать ребёнка: (Грановская) Маня
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Грановская) Софья Михайловна
Мать ребёнка: (Грановская) Маня
Смерть
1925