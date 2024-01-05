Гультяев Степан Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.
Сын: Гультяев Павел Степанович
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.
Дочь: Гультяева Мария Степановна
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно