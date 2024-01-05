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Гультяев Степан Емельянович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Гультяева Прасковья Алексеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.

Сын: Гультяев Павел Степанович

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.

Дочь: Гультяева Мария Степановна

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Алексеевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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