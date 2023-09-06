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Молчанова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1826 по 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Молчанов Петр Семенович

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1861

Дочь: Бальчукова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1868

Дочь: Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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