Молчанова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1826 по 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1861
Дочь: Бальчукова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1868
Дочь: Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно