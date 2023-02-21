Śmiejczak Stefan
Место рожденияBelech Stary
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Belech Stary
Рождение ребёнка
Неизвестно
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Śmiejczak Józef
Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Śmiejczak Balbina
Смерть
Неизвестно