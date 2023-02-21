Śmiejczak Stefan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Śmiejczak Stefan

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Место рождения

Belech Stary

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Belech Stary
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Śmiejczak Józef

Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Śmiejczak Balbina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Śmiejczak Balbina

Смерть
Неизвестно
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