Золотов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Золотов Яков Мартынович
Мать: Золотова Марфа Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Золотова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Золотова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Агафья Якимовна