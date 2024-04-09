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Золотов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Золотов Яков Мартынович

Мать: Золотова Марфа Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Золотова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Золотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Золотова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Золотов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Золотов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Агафья Якимовна

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