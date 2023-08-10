НИКИТА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НИКИТА

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: ЕВМЕНИЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: ЕЛИФЕР НИКИТИЧ

Мать ребёнка: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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