НИКИТА
Место рожденияПочинок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: ЕВМЕНИЙ НИКИТИЧ
Мать ребёнка: не указана
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773
Сын: ЕЛИФЕР НИКИТИЧ
Мать ребёнка: не указана
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область