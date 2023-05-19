Салтыков Яков Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Салтыков Поликарп Андреев
Мать: Салтыкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Салтыков Кондратий Яковлев
Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марина Яковлева
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Фомина
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Марфа Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790