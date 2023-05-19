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Салтыков Яков Поликарпов

Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Салтыков Поликарп Андреев

Мать: Салтыкова Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Салтыков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Салтыков Кондратий Яковлев

Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Салтанова Матрона Трофимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марина Яковлева

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Фомина

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Салтыков Яков Яковлев

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Фомина

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Марфа Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтанова Матрона Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790
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