Седова Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодаева Валентина
Отец ребёнка: Седов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Василий
Отец ребёнка: Седов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Седов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Вячеслав
Смерть
Неизвестно