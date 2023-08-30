Седова Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова Альбина

Седова Альбина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодаева Валентина

Отец ребёнка: Седов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Василий

Отец ребёнка: Седов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Седов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Вячеслав

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close