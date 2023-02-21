Катрич Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катрич Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: Катрич Антонина

Рождение ребёнка
31.03.1981

Дочь: Пуля Олеся Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1993

Дочь: Катрич Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Катрич Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрич Денис Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катрич Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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