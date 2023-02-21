Катрич Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Мать: Катрич Антонина
Рождение ребёнка
31.03.1981
Дочь: Пуля Олеся Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1993
Дочь: Катрич Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Катрич Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана