Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.10.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1833

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1837

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1839

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1842

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1846

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1849

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.03.1852

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василий Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Акимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.10.1898
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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