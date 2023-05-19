Анна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти12.10.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1833
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
15.08.1837
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
23.08.1839
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
06.01.1842
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
26.05.1846
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
06.07.1849
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Акимов
Рождение ребёнка
19.03.1852
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Акимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1898
Причина смерти: старость