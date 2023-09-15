Шила Григорий Филипов
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти29.12.1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Шила Филип
Мать: ?
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Шила Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Шила Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Шило Иван Григорьев
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
17.02.1732
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
20.04.1738
Сын: Федор
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шила Лукерья Иванова
Смерть
29.12.1750