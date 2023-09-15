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Шила Григорий Филипов

Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

29.12.1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Шила Филип

Мать: ?

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Шила Гаврил Григорьев

Мать ребёнка: Шила Лукерья Иванова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шила Прокофий Григорьев

Мать ребёнка: Шила Лукерья Иванова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Шило Иван Григорьев

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.02.1732

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.04.1738

Сын: Федор

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шило Наталья Стефанова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шила Лукерья Иванова

Смерть
29.12.1750
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
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