Власов Илья Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Илья Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Власов Павел Родионович

Мать: Власова (Власова) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Власова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Власов Ефрем Ильич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Власов Василий Ильич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева

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