Власов Илья Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Власов Павел Родионович
Мать: Власова (Власова) Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Власова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Власов Ефрем Ильич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Власов Василий Ильич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева