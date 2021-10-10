Шадрина Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Вера Ивановна

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

27.12.1937

Дата смерти

10.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
10.10.2021
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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