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Шадрина Вера Ивановна
Шадрина Вера Ивановна
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Место рождения
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Дата рождения
27.12.1937
Дата смерти
10.10.2021
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
10.10.2021
Минусинск
, город Минусинск, Красноярский край
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