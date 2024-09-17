Петрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ

Петрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ

Место рождения

Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Петрыкин ФЕДОС

Мать: не указана

Дубовое, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрыкин Гавриил Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Петрыкин ФРОЛ ЕМЕЛЬЯНОВ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Петрыкин СЕЛИВЕРСТ ЕМЕЛЬЯНОВ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Петрыкин АНИКЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.