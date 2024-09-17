Петрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Петрыкин ФЕДОС
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрыкин Гавриил Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Петрыкин СЕЛИВЕРСТ ЕМЕЛЬЯНОВ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Петрыкин АНИКЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Мать ребёнка: не указана