Коновалова (Лохова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1907 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.
Дочь: Коновалова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.1909 ст.
Дочь: Коновалова Галина Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Дочь: Коновалова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно