Коновалова (Лохова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Лохова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
14.01.1907 ст.

Муж: Коновалов Петр Алексеевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.

Дочь: Коновалова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1909 ст.

Дочь: Коновалова Галина Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1911 ст.

Сын: Коновалов Павел Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Дочь: Коновалова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Петр Алексеевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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