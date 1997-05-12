Килин Виктор
Место рождения
Дата рождения10.07.1959
Дата смерти12.05.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Минадора
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
КШТ (комбинат шелковых тканей) на электрокаре(по погрузчике)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1997
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Чайковское кладбище( на старом)