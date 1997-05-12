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Килин Виктор

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Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

10.07.1959

Дата смерти

12.05.1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Минадора

Фоки, Чайковский, Пермский край
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
КШТ (комбинат шелковых тканей) на электрокаре(по погрузчике)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1997
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Чайковское кладбище( на старом)
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