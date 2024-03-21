Холодова (Хайкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хайкина (Симкина) Этя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холодов Игорь
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Холодов Евгений
Отец ребёнка: Холодов Игорь
Рождение ребёнка
Около 1999
Сын: Холодов Вячеслав
Отец ребёнка: Холодов Игорь