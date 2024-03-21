Холодова (Хайкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова (Хайкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1968

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Около 1989 г.р.
Около 1999 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хайкина (Симкина) Этя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодов Игорь

Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Холодов Евгений

Отец ребёнка: Холодов Игорь

Рождение ребёнка
Около 1999

Сын: Холодов Вячеслав

Отец ребёнка: Холодов Игорь

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