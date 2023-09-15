Челбарах Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах Анастасия Георгиевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Челбарах Харитон Христофорович

Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Челбарах Христофор Христофорович

Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Челбарах Федор Христофорович

Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Челбарах Антон Христофорович

Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич

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