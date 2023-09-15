Челбарах Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Челбарах Харитон Христофорович
Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Челбарах Христофор Христофорович
Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Челбарах Федор Христофорович
Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Челбарах Антон Христофорович
Отец ребёнка: Челбарах Христофор Васильевич