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Скрябин Калина Оксенов

Место рождения

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1603 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев

Мать: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Скрябин Павел (Павлик) Калинин

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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