Скрябин Калина Оксенов
Место рождениядер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1626
Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев
Мать: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Скрябин Павел (Павлик) Калинин
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646