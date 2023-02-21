Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Авраам Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Порфирьевич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Феофилакт Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Порфирьевич

Крещение
31.01.1738
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
31.01.1738
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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