Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Авраам Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Порфирьевич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Феофилакт Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Порфирьевич
Крещение
31.01.1738
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1738